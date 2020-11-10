

مكة المكرمة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

تمكن بفضل الله فريق طبي في مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة من إجراء عملية دقيقة في آن واحد لكلتا العينين لإعادة النظر لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد معاناة لأكثر من عام نظراً لظروفه الصحية وتعذر إجراؤها في مراكز أخرى مما أثر على حالته النفسية وفقدان البصر.

وقد تبين بعد إجراء الفحص وجود ماء أبيض في العينين ويحتاج إلى عملية لإزالتها وزراعة عدسة داخل العينين، وقد تم بحمد الله إجراء العملية بمشاركة فريق متخصص وتكللت بالنجاح .

// انتهى //

18:58ت م

0175





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نجاح عملية دقيقة لإعادة البصر لشاب بعد السعودية اليوم من فقدانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.