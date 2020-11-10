السعودية اليوم / تعليم حائل ينظم لقاء تثقيفيًا لشاغلي الوظائف التعليمية



حائل 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بوحدة تطوير المدارس (بنين) أمس، لقاء تثقيفياً عن بُعد لشاغلي الوظائف التعليمية معلوماتياً بفن إدارة الضغوط في العمل قدمه مشرف وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس منيف مروي الشمري.

وتناول اللقاء عدة محاور منها مفهوم ضغوط العمل والأعراض المترتبة عليه و أساليب وإستراتيجيات التعامل مع الضغوط وفن إدارة الضغوط إضافة إلى تنمية التفكير الإيجابي ومهارة تأكيد الذات بالثقة في النفس واكتساب مهارات جديدة وتنمية المهارات الاجتماعية والجانب المهني.

// انتهـى //

18:42ت م

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