السعودية اليوم / مستشفى الرس العام ينهي معاناة مريض من هبوط المستقيم



الرس 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

أنهى بفضل الله فريق طبي في مستشفى الرس العام معاناة مريض كان يشكو من هبوط مستقيم لا يمكن رده ، وقد تم القيام بالكشف وعمل الفحوصات اللازمة وتقرر العمل الجراحي ، حيث تم إجراء العملية التي استغرقت 3 ساعات ونصف وتكللت بالنجاح ولله الحمد

وتم خلالها استئصال الجزء الهابط وإعادة توصيل القولون, وقد تم تنويم المريض في قسم الجراحة لإكمال فترة العلاج وبعدها خرج وهو يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

// انتهى //

18:41ت م

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