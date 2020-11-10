السعودية اليوم / إجراء أكثر من 41 ألف فحص إشعاعي في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان



جازان 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

أجرى قسم الأشعة في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 41992 فحصاً إشعاعياً وذلك منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر.

وأبانت صحة جازان أن، 26034 فحصاً أجريت بالأشعة السينية، و8007 بالأشعة المقطعية، و1344 بالرنين المغناطيسي، و5986 بالموجات فوق الصوتية، و179 بأجهزة الديكسا لقياس كثافة العظام، و442 فحصاً لأشعة الثدي بجهاز الماموغرام.

يُذكر أن مستشفى الأمير محمد بن ناصر يُعد من أحدث المستشفيات في منطقة جازان، ويضم مراكز متخصصة ومتقدمة مثل مركز القلب، ومركز الأورام، ومركز العيون، وتبلغ سعته السريرية 200 سرير.

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18:40ت م

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