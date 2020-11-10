شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستعرض مع الإعلام الفنلندي مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض تطور العلاقات التي تشهدها المملكة وجمهورية فنلندا وقوتها ومتانتها، مشيراً إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وجهودها التي بذلتها في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين، وأبرز التطورات التي تشهدها في ظل رؤية 2030.
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