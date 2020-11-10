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الجبير يستعرض مع الإعلام الفنلندي مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا

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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر إقامته في العاصمة هلسنكي اليوم، عددًا من الإعلامين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الفنلندية، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا.

واستعرض تطور العلاقات التي تشهدها المملكة وجمهورية فنلندا وقوتها ومتانتها، مشيراً إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وجهودها التي بذلتها في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين، وأبرز التطورات التي تشهدها في ظل رؤية 2030.

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