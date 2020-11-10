مختص لـ”المواطن”: احذروا تحايل الفوركس بهدية الـ١٠٠ دولار

2020-11-10

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

كشف الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله الأحمري لـ”متابعات الخليج 365“، أن شركات الفوركس تتبع عدة طرق لاستقطاب الأفراد للدخول في عالم الاستثمار والتحايل عليهم وسلب أموالهم ثم التعلل بأن السبب تذبذب سوق المال.

التسديد ببطاقات الائتمان

وبين الدكتور الأحمري، أن شركات الفوركس تدرك تمامًا أن جميع البنوك في السعودية لا تتعامل معها لعدم نظاميتها، لذا تتحايل هذه الشركات وتدعو الراغبين في الاستثمار التسديد والدخول في الاستثمار عبر بطاقات الائتمان الدولية، حتى لا تكون هناك أي عوائق عند الراغبين في الاستثمار.

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هدية الـ١٠٠ دولار

وشدد الدكتور الأحمري، على ضرورة تجاهل أي رسائل ترد من أي شركات استثمارية خارجية، إذ بدأت معظم هذه الشركات تتحايل على الأفراد ومن الطرق المتبعة لديهم تحويل مبلغ ١٠٠ دولار كهدية بعد فتح الحساب والدخول في الاستثمار، وهو مبلغ أساسًا يتم استقطاعه من المبلغ المساهم به الفرد وليس من الشركة، فيجب الانتباه لهذه الحيل التي قد يتفاعل معها البعض بحسن نية وهو لا يدرك أن خلف القصة مؤامرة كبيرة.

أنشطة الفوركس غير مرخصة

وكانت هيئة السوق المالية قد جددت التحذير (أمس) من شركات تداول الفوركس مؤكدة أن هذه الأنشطة غير مرخصة وغير مسموح بها في المملكة.

ونشرت السوق المالية إنفوجرافيك دعت فيه إلى تجاهل رسائل الاحتيال والنصب التي ترد من هذه الشركات والتي تغري البعض بالمكسب السريع لكنها في النهاية تكون مصيدة لسلب أموالهم والاحتيال عليهم.

وكانت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي حذرت أكثر من مرة من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة والأفراد الذين يسوقون للاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية دون وجود تراخيص من الجهات المختصة، بما فيها نشاط الفوركس.

