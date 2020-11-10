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النيابة العامة : السجن 10 سنوات والغرامة 30 مليون ريال عقوبة قطع الأشجار
حذرت من الاحتطاب الجائر ونقل التربة وتجريفها
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت النيابة العامة من الاحتطاب الجائر أو قطع الأشجار، مؤكدة أن ذلك يستوجب السجن والغرامة المالي.
وقالت النيابة العامة إن استشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني، ويُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، مما تنشأ معه عقوبات جزائية مشددة طبقًا لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ.
وأضافت النيابة العامة أنه وفقًا لنظام البيئة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات أو بالغرامة المالية بما لا يزيد عن ثلاثين مليون ريال كل من قام بقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.
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