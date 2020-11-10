محمد بن مسعود - الدمام - أحدث تحرك لـ"ترامب" للضغط على طهران فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء) عقوبات جديدة على إيران، في أحدث تحرك لإدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف 6 شركات و4 أشخاص مرتبطين بإيران، وفقاً لـ"رويترز". 10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 06:44 PM أحدث تحرك لـ"ترامب" للضغط على طهران Advertisements واشنطن تعاقب 6 شركات و4 أشخاص مرتبطين بإيران واشنطن تعاقب 6 شركات و4 أشخاص مرتبطين بإيران فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء) عقوبات جديدة على إيران، في أحدث تحرك لإدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف 6 شركات و4 أشخاص مرتبطين بإيران، وفقاً لـ"رويترز". الكلمات المفتاحية ، واشنطن تعاقب 6 شركات و4 أشخاص مرتبطين بإيران ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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