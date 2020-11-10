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طالبت النيابة العامة "باستشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني"، وقالت: يُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، وحذرت من تطبيق العقوبات الجزائية المشددة طبقاً لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ، وهي السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال.
جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها:— ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa)
#النيابة_العامة— ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) November 10, 2020
استشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني، ويُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، مما تنشأ معه عقوبات جزائية مشددة طبقاً لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ. pic.twitter.com/cHVXIQ13JY
النيابة العامة
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 06:31 PM
قالت: يُحظر العبث بموارد الطبيعةالنيابة العامة: الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار عقوبته السجن 10 سنوات والغرامة 30 مليون ريال
طالبت النيابة العامة "باستشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني"، وقالت: يُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، وحذرت من تطبيق العقوبات الجزائية المشددة طبقاً لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ، وهي السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال.
جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها:— ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa)
#النيابة_العامة— ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) November 10, 2020
استشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني، ويُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، مما تنشأ معه عقوبات جزائية مشددة طبقاً لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ. pic.twitter.com/cHVXIQ13JY
، النيابة العامة: الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار عقوبته السجن 10 سنوات والغرامة 30 مليون ريال ،
المصدر : الخليج 365
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