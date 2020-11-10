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النيابة العامة: الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار عقوبته السجن 10 سنوات والغرامة 30 مليون ريال

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت: يُحظر العبث بموارد الطبيعة

طالبت النيابة العامة "باستشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني"، وقالت: يُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، وحذرت من تطبيق العقوبات الجزائية المشددة طبقاً لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ، وهي السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها:

— ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa)

النيابة العامة: الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار عقوبته السجن 10 سنوات والغرامة 30 مليون ريال

النيابة العامة

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 06:31 PM

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قالت: يُحظر العبث بموارد الطبيعة

النيابة العامة: الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار عقوبته السجن 10 سنوات والغرامة 30 مليون ريال
وكالة الأنباء السعودية (واس)

طالبت النيابة العامة "باستشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني"، وقالت: يُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، وحذرت من تطبيق العقوبات الجزائية المشددة طبقاً لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ، وهي السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها:

— ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa)
الكلمات المفتاحية

، النيابة العامة: الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار عقوبته السجن 10 سنوات والغرامة 30 مليون ريال ،
المصدر : الخليج 365

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