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شارك عضو لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبدالله بن فيصل حماد، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الدوري للجنة، والذي عُقد عن طريق الاتصال المرئي.
وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.
كما تم الاطلاع على التقارير التسويقية لبطولات الاتحاد الآسيوي المقبلة.
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 06:14 PM
الاطلاع على التقارير التسويقية لبطولات الاتحاد
شارك عضو لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبدالله بن فيصل حماد، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الدوري للجنة، والذي عُقد عن طريق الاتصال المرئي.
وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.
كما تم الاطلاع على التقارير التسويقية لبطولات الاتحاد الآسيوي المقبلة.
، "الحماد" يشارك في الاجتماع الدوري للجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي ،
المصدر : الخليج 365
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