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أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن محادثات السلام لن تكون ممكنة إلا مع الحكومة المحلية لتيغراي، مع التعهد بعدم تدمير المعدات العسكرية وإطلاق سراح مسؤولين اتحاديين، واعتقال قادة المنطقة.
وبيّن المتحدث باسم قوة الطوارئ المنشأة حديثاً لنزاع تيغراي رضوان حسين، أن القوات الفيدرالية أُجبرت على الانسحاب عبر الحدود إلى إريتريا قبل إعادة تجميع صفوفها، والعودة لمحاربة القوات المحلية، وفقاً لـ "رويترز".
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 06:23 PM
بينها إطلاق سراح مسؤولين اتحاديين
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن محادثات السلام لن تكون ممكنة إلا مع الحكومة المحلية لتيغراي، مع التعهد بعدم تدمير المعدات العسكرية وإطلاق سراح مسؤولين اتحاديين، واعتقال قادة المنطقة.
وبيّن المتحدث باسم قوة الطوارئ المنشأة حديثاً لنزاع تيغراي رضوان حسين، أن القوات الفيدرالية أُجبرت على الانسحاب عبر الحدود إلى إريتريا قبل إعادة تجميع صفوفها، والعودة لمحاربة القوات المحلية، وفقاً لـ "رويترز".
، الحكومة الإثيوبية تحدد شروط مفاوضات إنهاء النزاع في "تيغراي" ،
المصدر : الخليج 365
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