شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخيمات عشوائية على مساحة 30 ألف متر في جدة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت أمانة محافظة جدة مخيمات عشوائية على مساحة قدرت بــ 30.000 م2 , في نطاق بلدية طيبة. وأوضحت الأمانة أن الإزالة شملت 23 مخيماً عشوائياً وكامل الإحداثيات من الموقع، التي أقيمت بلا تصاريح نظامية أو مستمسكات شرعية وبطريقة عشوائية، وستواصل الأمانة أعمالها لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية.

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