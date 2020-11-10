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10 ملايين ريال لفتح الطرق الجبلية في مكة

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2020-11-10

10 ملايين ريال لفتح الطرق الجبلية في مكة

لضمان الاستفادة منها بالشكل المطلوب

الماوطن - واس

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال أعمال المقاولات عقداً لفتح بعض الطرق الجبلية بمكة المكرمة، بقيمة إجمالية بلغت 10.112.359 ريالاً، لمدة 24 شهراً.
ويهدف العقد إلى رفع كفاءة الطرق الجبلية بمكة المكرمة، وتطويرها وفق أحدث الوسائل العلمية، لضمان الاستفادة منها بالشكل المطلوب، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويأتي العقد استكمالاً لجملة من المشروعات التي نفذتها الأمانة مؤخراً، حيث شملت فتح وتوسعة عدد من الطرق الرئيسة والطرق الدائرية، إضافةً إلى تنفيذ التقاطعات الحيوية من أبرزها استكمال تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبد الله عريف، وتقاطع المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة، وذلك لتسهيل الحركة المرورية وفك الاختناقات المرورية .


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