مشكلة تواجه شركتي BioNTech وPfizer بشأن لقاح كورونا

2020-11-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أثارت أنباء فعالية لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من شركتي فايزر Pfizer و BioNTech تفاؤل العالم بشأن اقتراب موعد انتهاء الجائحة، لكن سرعان ما اصطدم هذا التفاؤل بأرض الواقع.

وقال موقع Devex المتخصص في الصحة والاستدامة إن الشركة تواجه مشكلة بشأن القدرة على إمكانية وصول اللقاح إلى جميع أنحاء العالم بالإضافة أيضًا إلى عائق تحمل تكلفة.

وأضاف أن الشركتين لم توقعا بعد صفقة مع COVAX، وهي المبادرة العالمية التي تهدف إلى توفير وصول متساوٍ إلى لقاحات كوفيد-19 للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وكان قد قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، يوم الاثنين، إن لقاح كوفيد-19 أثبت فعاليته بنسبة تزيد عن 90% من حيث الوقاية من المرض لدى الأشخاص الذين لم يكن لديهم دليل على الإصابة السابقة بـ سارس-كوف-2 ، وقد وصف ذلك بأنه علامة فارقة في أعمال تطوير اللقاحات.

وجاءت النتائج بناءً على القيام بدراسة سريرية في المرحلة الثالثة من اللقاح، وقد شارك فيها 43،538 شخصًا، ومن غير الواضح بعد عدد الذين تلقوا اللقاح وعدد من تلقوا العلاج الوهمي.

وستستمر الدراسة في تحديث بياناتها، وأيضًا المعلومات التي تظهر إمكانية استمرارية تصنيع اللقاح وتلبية معايير الجودة، وهناك حاجة إلى دليل على الفعالية والأمان والتصنيع المتسق؛ حتى يتمكنوا من تقديم طلب للحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.

وقال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لـ Gavi التحالف العالمي للقاحات والتحصين، إن البيانات تساعد في تعزيز فهم الحماية من الفيروس ولكن يجب التفاوض مع عدد من مصنعي اللقاحات الذين يشاركون رؤية COVAX أهدافها لتوزيع عالمي وعادل للقاح.

Advertisements

BioNTech وفايزر لم توقعا على مبادرة COVAX

ويوجد حاليًا 10 لقاحات ضد كوفيد-19 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ولكن من بين تلك القائمة، أبرم عدد قليل جدًا اتفاقيات تسمح بإتاحة جزء من اللقاحات المرشحة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​من خلال التزام السوق المسبق بمبادرة COVAX، وليس من ضمنهم فايزر و BioNTech.

وقال نيكو لوسياني، كبير مستشاري منظمة أوكسفام أمريكا: النتائج المشجعة لشركتي فايزر و BioNTech تجلب لنا جميعًا الأمل في أن نتمكن من الخروج من الكابوس الوبائي الحالي، ولكن هذا ببساطة لن يحدث ما لم يكن اللقاح متاحًا وبأسعار معقولة للجميع.

وتابع: سيكون لقاح BioNTech وفايزر فعالاً بنسبة 0% للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول عليه أو تحمل تكاليفه.

ولفت إلى أنه سيكون هناك مصدر قلق أيضًا بشأن متطلبات سلسلة التبريد الخاصة باللقاح، حيث يجب تخزينها في درجات حرارة منخفضة جدًا وبالتالي فإن هذا يشكل تحديًا للبلدان التي لديها شبكات إمداد غير كافية لسلسلة التبريد.

وقال تقرير Devex إنهم تواصلوا مع شركة Pfizer للسؤال عن خطط التزامهم بمبادرة COVAX لكنها لم تتلق ردًا.

ومن جهة أخرى، فقد أبرمت الشركتان بالفعل عدة صفقات مع عدد من البلدان ذات الدخل المرتفع، ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا واليابان والاتحاد الأوروبي.



