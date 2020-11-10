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المرور : رصد تجاوز المسار يبدأ غدًا والغرامة تصل 500 ريال
في 3 مدن كبداية لتعزيز السلامة المرورية
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض
جدد المرور السعودي تذكيره بموعد تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، مؤكدًا أن تطبيق الرصد الآلي سيبدأ من الغد الأربعاء وذلك في 3 مدن (الرياض – الدمام – جدة) سعيًا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” : بأن التقيّد بالمسارات المحددة على الطرق من أساسيات القيادة الآمنة والوقاية من الحوادث المرورية، والمحافظة على وقت الآخرين، بالإضافة إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية.
وأكدت الإدارة أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة يُعد من المخالفات المرورية التي تستوجب غرامة مالية تتراوح من 300 إلى 500 ريال سعودي والتي تتسبب في تعطل لحركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر.
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