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رصدت كاميرا المصوّر إبراهيم المناور، بعد عصر اليوم الثلاثاء، سيول سحابة مطرية هطلت بغزارة على مركز القاعية جنوب محافظة الغزالة، الواقعة جنوب مدينة حائل.
ورسمت اللقطات الجوية لوحة رائعة ومناظر خلابة للسيول الغزيرة التي حوّلت أرض القاعية إلى بحار من مياه الأمطار.
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 05:49 PM
لوحة رائعة ومناظر خلابة للسيول التي حوّلت أرض القاعية إلى بحار من مياه الأمطارشاهد.. سيول سحابة مطرية هطلت بغزارة جنوب حائل
رصدت كاميرا المصوّر إبراهيم المناور، بعد عصر اليوم الثلاثاء، سيول سحابة مطرية هطلت بغزارة على مركز القاعية جنوب محافظة الغزالة، الواقعة جنوب مدينة حائل.
ورسمت اللقطات الجوية لوحة رائعة ومناظر خلابة للسيول الغزيرة التي حوّلت أرض القاعية إلى بحار من مياه الأمطار.
، شاهد.. سيول سحابة مطرية هطلت بغزارة جنوب حائل ،
المصدر : الخليج 365
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