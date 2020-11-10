، أمير تبوك يطّلع على جهود الشؤون الصحية بالمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على تقرير عن جهود الشؤون الصحية بالمنطقة، خلال الفترة الماضية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قدّمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة كورونا، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على كل ما يهم المواطن والمقيم.

وأثنى أمير المنطقة على الجهود التي يبذلها منسوبو صحة تبوك، منوهًا إلى ما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

وأعرب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، عن شكره لأمير المنطقة على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة.

ونوه إلى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من أمير المنطقة، والحثّ المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

