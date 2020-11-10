، المخابرات الأفغانية تقتل قياديًّا بارزًا في "القاعدة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتّهمت "طالبان" بتوفير ملاذ آمن له

أعلنت وكالة المخابرات الأفغانية، اليوم (الثلاثاء)، أنها قتلت قياديًّا بارزًا في تنظيم القاعدة الإرهابي بجنوب أفغانستان.

وأوضحت الوكالة في بيان أوردته "فرانس 24" أن قيادي "القاعدة" قتل خلال عملية في إقليم فراه الأفغاني؛ حيث منحته حركة طالبان ملاذًا آمنًا وحماية هناك.

ولم تعلق "طالبان" على اتهامها بإيواء القيادية مشيرة إلى أنها تحقق في الأمر.