، المخابرات الأفغانية تقتل قياديًّا بارزًا في "القاعدة" ،

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أعلنت وكالة المخابرات الأفغانية، اليوم (الثلاثاء)، أنها قتلت قياديًّا بارزًا في تنظيم القاعدة الإرهابي بجنوب أفغانستان.
وأوضحت الوكالة في بيان أوردته "فرانس 24" أن قيادي "القاعدة" قتل خلال عملية في إقليم فراه الأفغاني؛ حيث منحته حركة طالبان ملاذًا آمنًا وحماية هناك.
ولم تعلق "طالبان" على اتهامها بإيواء القيادية مشيرة إلى أنها تحقق في الأمر.
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 05:30 PM
اتّهمت "طالبان" بتوفير ملاذ آمن لهالمخابرات الأفغانية تقتل قياديًّا بارزًا في "القاعدة"
أعلنت وكالة المخابرات الأفغانية، اليوم (الثلاثاء)، أنها قتلت قياديًّا بارزًا في تنظيم القاعدة الإرهابي بجنوب أفغانستان.
وأوضحت الوكالة في بيان أوردته "فرانس 24" أن قيادي "القاعدة" قتل خلال عملية في إقليم فراه الأفغاني؛ حيث منحته حركة طالبان ملاذًا آمنًا وحماية هناك.
ولم تعلق "طالبان" على اتهامها بإيواء القيادية مشيرة إلى أنها تحقق في الأمر.
، المخابرات الأفغانية تقتل قياديًّا بارزًا في "القاعدة" ،
المصدر : الخليج 365
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