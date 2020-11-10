محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجّلت ليبيا 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل للشفاء 732 مصاباً، وتوفي 13 آخرون. وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن حالات الإصابة بالفيروس وصلت إلى 70 ألفاً وعشر حالات، منها 27 ألفاً و541 حالة نشطة، وتعافي 41 ألفاً و512 مصاباً، في حين توفي 957 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.فيروس كورونا الجديد 10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 05:30 PM خلال الساعات الـ24 الماضية ليبيا تسجّل 13 وفاة و970 إصابة بكورونا وتماثل للشفاء 732 حالة ليبيا تسجّل 13 وفاة و970 إصابة بكورونا وتماثل للشفاء 732 حالة سجّلت ليبيا 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل للشفاء 732 مصاباً، وتوفي 13 آخرون. وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن حالات الإصابة بالفيروس وصلت إلى 70 ألفاً وعشر حالات، منها 27 ألفاً و541 حالة نشطة، وتعافي 41 ألفاً و512 مصاباً، في حين توفي 957 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد. الكلمات المفتاحية ، ليبيا تسجّل 13 وفاة و970 إصابة بكورونا وتماثل للشفاء 732 حالة ،

المصدر : الخليج 365

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