شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار غزيرة وسيول على النحيتية جنوب حائل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة، أدت إلى جريان السيول على النحيتية جنوب حائل.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني الرؤية في بعض المناطق.
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