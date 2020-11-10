شكرا لمتابعة خبر عن حسن كراني: "احذروا التيارات الباردة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، عن رحيل عدم الاستقرار الذي شهدته المملكة خلال الأيام الماضية، إلى شمال شرقها.
وقال "كراني":" بعون الله رحل عدم الاستقرار لشمال شرق المملكة تاركًا خلفه استقرار القطاع الشمالي ونماذج عددية لا حصر لها، بعد سيول من البرد غير معتادة، وتحرك جدار غباري غير معتاد "
وأضاف: "وعليكم أن تحذروا التيارات الباردة لتجنب الإصابة بأمراض الفترة الإنتقالية بين الخريف والشتاء".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد كشفت عن هطول الأمطار الغزيرة على عدد من المناطق منذ اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة القادمة.
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