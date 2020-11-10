شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة التقدم ببلاغ ضد التهرب الزكوي أو الضريبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، عن طريقة التقدم ببلاغ حال وجود أي تهرب زكوي أو ضريبي أو وجدت مخالفة لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، أنه تستطيع البلاغ من خلال قنوات التبليغ وهي: الموقع الرسمي لها، أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
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