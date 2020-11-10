شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء.
وأكد الخثلان أنه لا يجوز مسح الوجه باليدين بعد الدعاء في داخل الصلاة أو خارجها، مضيفا أن من مسح وجهه بعد الدعاء لا ينكر عليه، مضيفا أن بعض أهل العلم اختلفوا حول هذا الأمر.
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