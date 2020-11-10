شكرا لمتابعة خبر عن طريقة التسجيل في تطبيق "اعتمرنا" لمن ليس لديه حساب في "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة طريقة التسجيل في تطبيق "اعتمرنا " لمن ليس لديه حساب في تطبيق " أبشر " .
وأكد أن من ليس لديه حساب في أبشر من المواطنين او المقيمين عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر ، وذلك من خلال خدمة في أبشر باسم "تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا" بعد إتمام ذلك يمكنه التسجيل بتوكلنا .
ويمكن بعد التسجيل في " توكلنا " التسجيل في تطبيق اعتمرنا لحجز العمرة .
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