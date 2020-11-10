بالصور.. استخراج 230 مسمارًا وقطعة زجاج من معدة مريض بجدة

تمكن فريق طبي من إنقاذ حياة مريض في مدينة جدة، واستخراج 230 مسمارًا وقطعة زجاج من بطنه.

وذكرت صحة جدة في بيان لها، أن فريق طبي في مستشفى شرق جدة مكون من استشاريين وأخصائيين من قسم الجراحة والتخدير، أسهم في إنقاذ حياة مريض نفسي؛ حيث تمكن الفريق الطبي من استخراج 230 مسمارًا وقطعًا من الزجاج من بطنه.

وأوضحت صحة جدة، أن المريض كان يعاني من آلام وانتفاخ في البطن، وقد أظهرت الفحوصات الإكلينيكية والإشعاعية وجود عدد كبير من المسامير «داخل معدة المريض» وهو ما استدعى إجراء عملية جراحية طارئة لاستخراج تلك المسامير وقطع الزجاج تحت تخدير عام عن طريق شق جراحي.

وبيّن الفريق الطبي، أن حالة المريض مستقرة ولله الحمد وهو حاليًّا تحت العلاج النفسي ومنوم في غرفة خاصة للمرضى النفسيين.

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