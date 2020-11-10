القحطاني: 84 مليار ريال قيمة دفعات حساب المواطن منذ انطلاقه حتى الشهر الجاري

أوضح المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أنه تمّ إيداع 84 مليار ريال سعودي منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الـ 36 لشهر نوفمبر الجاري.

وأضاف القخطاني –عبر حسابه على تويتر- أنَّ مبالغ الأثر الرجعي بلغت 620 مليون ريال.

وتمَّ اليوم الثلاثاء، إيداع مستحقات الدفعة الـ36 (نوفمبر 2020) في حسابات المستفيدين من البرنامج.

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