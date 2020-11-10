يفقد قيمته الأصلية..
قالت هيئة السوق المالية، إنَّ الادخار عادة مالية سليمة لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أنَّ المال المدخر لفترة من الزمن قد يتعرض لعوامل تفقده قيمته الأصلية مثل التضخم.
وأوضحت هيئة السوق المالية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنَّ على الفرد أن يتنازل عن جزء من دخله بهدف استهلاكه في المستقبل.
ونوّهت هيئة السوق المالية، بأن الفرد يمكن أن يدخر عن طريق إيداع جزء من دخله عن طريق إيداع جزء من دخله في المؤسسات المالية البنوك ليستفيد منه عند الحاجة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه هام من هيئة السوق المالية للمواطنين بشأن المال المدخر.. وتنصح بهذا الإجراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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