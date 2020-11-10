«حساب المواطن» يعلن التفاصيل الكاملة لدفعة نوفمبر

أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة السادسة والثلاثين «نوفمبر 2020» التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه تم إيداع «1.8» مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، إن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثلاثين، بلغ «10.6» ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة «45» مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال منها 620 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأوضح القحطاني، أن «78%» من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة «1046» ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من «2» مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته «92%» بينما بلغ عدد التابعين أكثر من «8.3» ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من «1929 ألف مستفيد»، مشكلين «8%» من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأضاف القحطاني، أن نسبة أرباب الأسر بلغ «93%»، بينما بلغ نسبة ربَّات الأسر «7%»، فيما بلغت نسبة الإناث المستقلات «41%» وشكل الذكـور المستقلين «59%».

وأوضح القحطاني، أن «88%» من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل «12%» على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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