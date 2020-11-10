بالصور.. إعادة ترتيب مسارات صحن المطاف لتحقيق التباعد ومواكبة زيادة أعداد المعتمرين

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أنه تمَّ اليوم الثلاثاء، إعادة ترتيب مسارات صحن المطاف لتحقيق التباعد المكاني مواكبةً لزيادة أعداد المعتمرين في المسجد الحرام.

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين –عبر تويتر- أنه تمَّ تنظيم جديد للدخول والخروج من المسجد الحرام يمنع التكدس والممنوعات.

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