تنظيم جديد للدخول والخروج..
أوضحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أنه تمَّ اليوم الثلاثاء، إعادة ترتيب مسارات صحن المطاف لتحقيق التباعد المكاني مواكبةً لزيادة أعداد المعتمرين في المسجد الحرام.
وذكرت رئاسة شؤون الحرمين –عبر تويتر- أنه تمَّ تنظيم جديد للدخول والخروج من المسجد الحرام يمنع التكدس والممنوعات.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إعادة ترتيب مسارات صحن المطاف لتحقيق التباعد ومواكبة زيادة أعداد المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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