غدًا.. المرور يطبق الرصد الآلي لمخالفة «عدم الالتزام بمسارات الطرق».. تعرّف على الآلية والمحاذير والغرامة

جدد المرور السعودي تذكيره بموعد تطبيق مخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق المحددة، وذلك في ثلاث مدن، مشيرًا إلى أن التطبيق سيبدأ من الغد الأربعاء.

وحدد المرور السعودي، لقائد المركبة، آلية الانتقال من مسار لمسار آخر على النحو التالي:

- قبل الانتقال من مسار لآخر يجب التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر.

- التأكد من خلوّ المسار الآخر من المركبات.

- إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كافٍ.

- عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.

وأكد المرور السعودي، أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق؛ حيث إن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعتبر مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية، التي تتراوح من 300 ريال سعودي إلى 500 ريال سعودي.

وذكر المرور –عبر تويتر- أنه يتبقى يوم واحد على بداية الرصد الآلي لمخالفة «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق»، وذلك في كل من «الرياض - الدمام – جدة».

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