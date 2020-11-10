الصحة: تسجيل 471 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 493 حالة ووفاة 17 شخصًا

خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 351455 حالة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 493 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 338281 حالة.
كما تم تسجيل 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5576 حالة.
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