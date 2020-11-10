أخبار السعودية اليوم.. الجوازات تحدد حالات المنع من مغادرة المملكة.. و«حساب المواطن» يعلن التفاصيل الكاملة لدفعة نوفمبر

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق 10 نوفمبر 2020م، منها: الجوازات السعودية تحدد حالات المنع من مغادرة المملكة، و«حساب المواطن» يعلن التفاصيل الكاملة لدفعة نوفمبر، واستخراج 230 مسمارًا وقطعة زجاج من معدة مريض بجدة.

حددت آلية المنع من السفر.. «الجوازات السعودية»: غير مسموح بمغادرة المملكة في هذه الحالة

أكدت الجوازات السعودية، أنه غير مسموح بالمغادرة خارج المملكة في حال وجود منع سفر.

عالم فيروسات سعودي يعلق على لقاح «فايزر» المضاد لكورونا: مبشر جدًا

أكد أستاذ علم الفيروسات المساعد بجامعة جازان، د. عبدالله القيسي البرفيسور، لـ«عاجل»، أن إعلان شركة «فايزر» الأمريكية بالتعاون مع شركة «بايونتك» الألمانية، أمر مبشر، واصفًا إياه بانتصار للعلم ولشهور من الأبحاث المضنية للتوصل لعلاج فعال لوباء فيروس كورونا المستجد.

«حساب المواطن» يعلن التفاصيل الكاملة لدفعة نوفمبر

أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة السادسة والثلاثين «نوفمبر 2020» التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه تم إيداع «1.8» مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

بالصور.. استخراج 230 مسمارًا وقطعة زجاج من معدة مريض بجدة

تمكن فريق طبي من إنقاذ حياة مريض في مدينة جدة، واستخراج 230 مسمارًا وقطعة زجاج من بطنه.

«دارة الملك عبد العزيز» تحذر من استغلال اسمها في إجراء حوارات مصورة.. وتهدد باللجوء للقضاء

حذرت دارة الملك عبد العزيز، من قيام البعض باستخدام اسمها ومركز التاريخ الشفوي لديها، في بعض أعمالهم الميدانية وتقديم أنفسهم كباحثين معتمدين من قبل الدارة، والقيام بإجراء اللقاءات الشفوية بالصوت والصورة، ونشرها عبر وسائل شبكات التواصل الاجتماعي بدون موافقة أو تنسيق مع الدارة.

القحطاني: 84 مليار ريال قيمة دفعات حساب المواطن منذ انطلاقه حتى الشهر الجاري

أوضح المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أنه تمّ إيداع 84 مليار ريال سعودي منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الـ 36 لشهر نوفمبر الجاري.

تجنبًا للغرامة.. «الزكاة والدخل» تدعو المكلفين بضريبة السلع الانتقائية لتقديم الإقرارات قبل هذا الموعد

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي سبتمبر وأكتوبر الماضيَيْن، وذلك في موعدٍ أقصاه (15) نوفمبر الجاري.

«الدفاع المدني» يحذر من جريان السيول بهذه المناطق

طالبت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، بتوخي الحذر خلال الأيام المقبلة؛ بسبب هطول الأمطار بمناطق عدة تستمر لمدة أربعة أيام، مما قد يؤدي الى جريان السيول.

مصادر لعاجل: وزارة التعليم تحصر أبرز المشاكل السلوكية للطلاب خلال الدراسة عن بُعد.. وتتخذ هذا الإجراء

ذكرت مصادر لعاجل، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع المدارس الحكومية والأهلية، بشأن حصر أبرز المشكلات السلوكية الطلابية، بمختلف أنواعها، والتي تظهر خلال عملية التعليم عن بُعد، وذلك لدراستها.

السجن وغرامة 100 ألف ريال.. عقوبة الكتابة ولصق الإعلانات على المواقع التراثية والأثرية

حذّر برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، من التعدي أو إتلاف المواقع الأثرية والتراثية، مشيرًا إلى أن العقوبة تصل –في حدها الأقصى- للسجن لمدة عام والغرامة 100 ألف ريال.

المرور: شرط لتجديد استمارة السيارة «دون تاريخ انتهاء»

أوضح المرور السعودي، كيفية التصرف عند وجود استمارة السيارة دون تاريخ انتهاء، مشيرًا إلى أنها تجدد عبر «أبشر» بشرط أن تكون رخصة القيادة هي أيضًا دون تاريخ انتهاء.

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