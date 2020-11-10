حددت آلية المنع من السفر.. «الجوازات السعودية»: غير مسموح بمغادرة المملكة في هذه الحالة

أكدت الجوازات السعودية، أنه غير مسموح بالمغادرة خارج المملكة في حال وجود منع سفر.

وذكرت الجوازات عبر حسابها الرسمي على تويتر ردًا على استفسارات: «في حال وجود منع سفر على المستفيد التعليمات لا تسمح لك بالمغادرة خارج المملكة».

وقالت الجوازت، حسمًا لحيرة البعض لمعرفة سبب المنع من السفر: «يشترط خلوّ سجل المستفيد من الملاحظات والمخالفات ليتمكن من إصدار تأشيرة خروج وعودة، خروج نهائي».

جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المتابعين على تويتر؛ حيث قال: «منع السفر.. هل فقط دول الخليج أو يشمل الخليج والداخلية». وهو ما دفع متابع آخر للاستفسار عن سبب منع السفر خارج المملكة.