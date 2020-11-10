أمير مكة يرأس اجتماعا لاستعراض خطط هيئة تطوير المنطقة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا لاستعراض خطط الهيئة. وجرت خلال الاجتماع، الذي حضره الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس أيمن بن يوسف منسي، مناقشة البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة كافة، والمشاركة في تنفيذها، مما يسهم في تطوير المنطقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة.



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