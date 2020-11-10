471 حالة كورونا جديدة وأكثر من 7 آلاف يتلقون العلاج

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 471 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 351455 حالة، من بينها 7598 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 794 حالة حرجة، كما تم تسجيل 493 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 338281 حالة. وبلغ عدد الوفيات 5576، بإضافة 17 وفاة جديدة، لافتة إلى أنه تم إجراء 64590 فحصا مخبريا جديدا.



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