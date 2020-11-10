السعودية اليوم / إصابة وزير الصحة السوداني بفيروس كورونا



الخرطوم 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

أصيب وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة أحمد عبد الرحيم، ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي بفيروس

وأكدت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن المصابين يتلقون العلاج وهم بحالة صحية جيدة.

وشدد البيان على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية ولبس الكمامات وعدم المصافحة والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

// انتهى //

17:03ت م

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الخرطوم 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأصيب وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة أحمد عبد الرحيم، ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي بفيروس كورونا وأكدت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن المصابين يتلقون العلاج وهم بحالة صحية جيدة.وشدد البيان على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية ولبس الكمامات وعدم المصافحة والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.// انتهى //17:03ت م0148

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