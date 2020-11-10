السعودية اليوم / أمين تبوك يتفقد مشاريع السفلتة الجاري تنفيذها في الأحياء الجنوبية والشمالية



تبوك 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

اطلع أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ اليوم ، على سير أعمال مشروعات السفلتة والإنارة الجاري تنفيذها بإجمالي 65,450 مترًا طوليًا شاملة الإنارة في الأحياء الواقعة شمال وجنوب مدينة تبوك ، التي وجه سابقاً بأن تكون ضمن أولويات أعمال الأمانة والعمل على تسخير جميع إمكاناتها بالمشاركة مع المقاولين والمكاتب الاستشارية المشرفة لإنجازها وفق الجدول الزمني المحدد لها.

وشدد آل محفوظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة لكل مشروع ، وأن الأمانة ستركز على أخذ العينات بصفة دورية من مواقع مختلفة بهذه الأحياء لضمان جودة التنفيذ.

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17:01ت م

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