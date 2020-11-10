‏‎ع / السعودية اليوم / مستشفى الملك عبدالله ببيشة يستقبل (١٥٠٠) مراجعة لعيادة جراحة أورام الثدي والغدد الصماء خلال السعودية اليوم



أبها 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

‏‎استقبلت عيادة جراحة أورام الثدي والغدد الصماء بمستشفى الملك عبدالله ببيشة (١١١) مراجعة، خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن حملة سرطان الثدي تحت شعار " الرحلة آمنة افحصي الآن".

وبلغ ‏عدد الحالات التي استقبلتها عيادة جراحة أورام الثدي والغدد الصماء بالمستشفى خلال عام واحد (١٥٠٠) حالة، تم إجراء عمليات جراحية لعدد (١٠٣) مريضات، فيما تم استئصال كامل الثدي لعدد (١٦) حالة، وتحويل أكثر من (٢٠) حالة لمستشفيات متخصصة.

‏‎الجدير بالذكر أن قسم التوعية بمستشفى الملك عبدالله بييشة قام خلال هذه الحملة بتفعيل الدور التثقيفي والتوعوي لجميع أطياف المجتمع حيث تم عمل العديد من الندوات والمحاضرات عبر الإتصال المرئي (ZOOM)، وأيضاً الاستفادة من جميع وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تم نشر منشورات تثقيفية عن طريق منصة إهتمام الخاصة بالمستشفى.

// انتهى //

16:52ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.