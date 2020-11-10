السعودية اليوم / أمانة جدة تزيل مخيمات عشوائية على مساحة 30 ألف م2



جدة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

أزالت أمانة محافظة جدة مخيمات عشوائية على مساحة قدرت بــ 30.000 م2 , في نطاق بلدية طيبة.

وأوضحت الأمانة أن الإزالة شملت 23 مخيماً عشوائياً وكامل الإحداثيات من الموقع، التي أقيمت بلا تصاريح نظامية أو مستمسكات شرعية وبطريقة عشوائية، وستواصل الأمانة أعمالها لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية.

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16:42ت م

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