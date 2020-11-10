

رام الله 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت حركة فتح الفلسطينية اليوم رسمياً عن وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات متأثراً بإصابته بفيروس

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

// انتهى //

16:41ت م

0139



رام الله 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأعلنت حركة فتح الفلسطينية اليوم رسمياً عن وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات متأثراً بإصابته بفيروس كورونا وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات نتيجة إصابته بفيروس كورونا.// انتهى //16:41ت م0139

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.