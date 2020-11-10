السعودية اليوم / فلسطين تسجل 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين، 14 حالة وفاة و660 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

// انتهى //

16:33ت م

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رام الله 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسسجلت فلسطين، 14 حالة وفاة و660 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد، و588 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.// انتهى //16:33ت م0132

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