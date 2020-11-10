السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يستقبل محافظ هيئة الاتصالات



الباحة 24 ربيع الأول 1442هـ الموافق 10 نوفمبر 2020م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه اليوم ، معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي , بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر الناصر .

وأكد سموه أهمية تضافر الجهود بما يمكن من إرساء بنية رقمية متينة تسمح بتوفير خدمات رقمية متكاملة في المنطقة ، مشدداً على أهمية دعم المنطقة بما تحتاجه من الخدمات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات .

واستعرض كل من الدكتور التميمي والمهندس الناصر أبرز الخطط والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة لرفع مستوى جودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز البنية التحتية الرقمية ونشر خدمات النطاق العريض في المنطقة بما يتوائم مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة ، مشيرين أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين إمارة المنطقة و "هيئة الاتصالات" ومجموعة stc ، لتطوير خدمات الاتصالات والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى توفير بنية رقمية قوية .

بعدها عقد سمو أمير منطقة الباحة اجتماعاً مع جميع الجهات ذات العلاقة استعرض خلاله عددا من ملاحظات المواطنين من مختلف المحافظات , خاصة ما تشهده المملكة بمختلف مناطقها من نمو تقني يتوافق مع مسيرة هذا الوطن ، منوهاً سموه بجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الرامية إلى تطوير البنية الرقمية في مدن وقرى الباحة، بما يسهم في إيجاد نقلة رقمية نوعية وتوفير خدمات اتصال وإنترنت متطورة للمواطنين والمقيمين تواكب ما يشهده العالم من تطورات رقمية متسارعة .

كما بحث الأمير حسام بن سعود سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة والمشاريع التي تم إنجازها والمتمثلة في إيصال الألياف الضوئية، وخدمات النطاق العريض اللاسلكي بتقنية الجيل الرابع، وجهود الهيئة لإتاحة خدمات الإنترنت لأكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في القرى والهجر ونشر شبكات الألياف الضوئية في المناطق الحضرية لتمكينهم من الاستفادة من خدمات إنترنت عالي السرعة وبما يسرع من الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي والتحول والاقتصاد المعرفي لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 .

من جهته أعلن المهندس الناصر عن خطة stc لنشر شبكة الجيل الخامس في منطقة الباحة ضمن خطة الشركة المعلنة لزيادة شبكتها للجيل الخامس في 71 مدينة في مختلف أنحاء المملكة. مشيراً إلى أن زيارة منطقة الباحة تهدف إلى متابعة مشاريع الشركة لتعزيز وصول الانترنت بسرعات عالية إلى أكبر عدد من المنازل لاسيما مع إنجاز الشركة لخطتها لتوصيل الألياف الضوئية إلى المنازل بنسبة 95%، إضافة إلى متابعة أعمال التطوير والتوسعة لشبكة الاتصالات والبنية التحتية في المنطقة لتعزيز قدراتها وفق أحدث التقنيات.

كما كشف الناصر عن جاهزية شبكة stc في المناطق العامة في منطقة الباحة خلال فصل الربيع بما يتواءم مع زيادة أعداد الزوار للمنطقة خلال هذه الفترة، مؤكداً التزام المجموعة بمواصلة تعزيز جهودها لتطوير ودعم البنية التحتية وخدمة المستفيدين في المنطقة وتلبية احتياجاتهم بما يثري حياة الناس وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ضمن استراتيجية الشركة "تجرأ" في مرحلتها الثانية.

وفي نهاية الاجتماع أكد سمو أمير الباحة أهمية هذه الزيارة لطرح كل الاحتياجات على طاولة واحدة , وايجاد الحلول المناسبة.

حضر الاستقبال وشارك في الاجتماع وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد السياري .

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16:28ت م

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