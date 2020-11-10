ثقافي / أمسية شعرية ينظمها نادي جازان الأدبي غداً



جيزان 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

ينظم نادي جازان الأدبي غداً ، أمسية شعرية افتراضية، يشارك فيها الشعراء إبراهيم مبارك ومحمد خضر وضعافي كليبي، وذلك عبر تطبيق "زوم "، عند الساعة الـ 9 مساء .

وتأتي الأمسية ضمن الفعاليات والنشاطات التي ينفذها النادي في موسمه الثقافي الحالي .

// انتهى //

16:17ت م

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