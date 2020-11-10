شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حساب المواطن: 84 مليار ريال إجمالي الدفعات والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 2:44 مساءً, 10 نوفمبر 2020 م
المناطق - واس
أودع برنامج حساب المواطن اليوم 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثلاثين 10.6 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 45 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال، منها 620 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن %78 من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1046 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين مانسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 192 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93%, أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%, بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 41%، ونسبة الذكـور المستقلين 59%، مبينًا أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | حساب المواطن: 84 مليار ريال إجمالي الدفعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.