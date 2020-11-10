شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تقسيم مسارات المطاف وفقا للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

- تخصيص مسارات لكبار السن والعربات في صحن المطاف وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإعادة تقسيم مسارات المطاف بما يتوافق مع زيادة أعداد المعتمرين وتطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية، وتخصيص مسارات للعربات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام للحد من انتشار فايروس كورونا.

وبين معاليه بأن الرئاسة جندت كافة طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية، حيث تُشرف على استقبال أفواج المعتمرين في المرحلة الثالثة لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، كما تم تجهيز خطة متكاملة للحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار في ظل جائحة كورونا.

وفي الختام دعا معاليه أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يبارك فيهم وأن يديم عل هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها ورخائها وازدهارها.