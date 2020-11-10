شكرا لقرائتكم مؤشر الأسهم السعودية يكسب 38 نقطة عند الإغلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مؤشر الأسهم السعودية يكسب 38 نقطة عند الإغلاق
بتداولات بلغت قيمتها 17 مليار ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 38.65 نقطة ليقفل عند مستوى 8,405.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليار ريال.
أداء مؤشر الأسهم السعودية
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 618 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 656 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وأمانة للتأمين، وأنعام القابضة، وصناعة الورق، وعناية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الجوف، والشرقية للتأمين، وجرير، وأسواق ع العثيم، والبحر الأحمر فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 4.47% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، والأسماك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والمصافي، والراجحي، ووفرة، وسيرا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
ارتفاع السوق الموازية
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 287.19 نقطة ليقفل عند مستوى 17,367.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 49 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 481 ألف سهم تقاسمتها 1565 صفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الأسهم السعودية يكسب 38 نقطة عند الإغلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.