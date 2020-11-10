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8 معلومات عن أجهزة Mac ماك الجديدة من آبل
ثورة في عالم الحاسبات
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
تكشف شركة آبل النقاب عن أجهزة Mac جديدة اليوم، ومن المتوقع أن تمثل ثورة في عالم الحاسبات، وهذه أبرز المعلومات عن أجهزة شركة عملاق التكنولوجيا بحسب موقع The Verge.
8 معلومات عن أجهزة Mac
1- سيتم الإعلان عن أجهزة Mac اليوم في حدث One More Thing من شركة آبل، وهو الحدث الثالث الذي تنظمه الشركة في 3 أشهر.
2- أعلنت آبل بالفعل في مؤتمر المطورين الخاص بها أن أجهزة Mac الجديدة لن تستند على معالج Intel بل على رقائق آبل التي صممتها بنفسها ARM، لذا يبدو أن حدث اليوم يمثل فرصة مثالية لتقديم معالج آبل الجديد الخاص.
3- الرقائق الجديدة، التي سيتم الكشف عنها في حدث البث عبر الإنترنت ستجعل من السهل على ملايين التطبيقات المتاحة حاليًا لأجهزة آيفون الانتقال إلى أجهزة ماك.
4- ستكشف الشركة على الأرجح موعد إطلاق MacOS Big Sur أيضًا.
5- نقل موقع ذا فيرج التكنولوجي عن مصادره أن جهاز MacBook Pro سيأتي بمقاس 13 بوصة.
6- أما عن البطارية في أجهزة ماك الجديدة، فإن إحدى المزايا الكبيرة فيها أنها ستكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من رقائق Intel.
7- وقال جوني سروجي، نائب الرئيس الأول لتقنيات الأجهزة في شركة آبل، في حدث للإعلان عن الرقائق في يونيو: في العادة، لكي تحصل على المزيد من الأداء، عليك استهلاك المزيد من الطاقة، ولكن تتمثل خطتنا في منح جهاز ماك مستوى أداء أعلى بكثير مع استهلاك طاقة أقل في نفس الوقت.
8- رجح الموقع التكنولوجي أن أجهزة ماك لن تدعم شبكة الجيل الخامس، متابعًا: ولكن إذا حدث ذلك، فسيكون ذلك علامة أخرى على مدى جدية شركة آبل بشأن أجهزة ماك.
ويُذكر أن آبل قد شهدت طفرة في مبيعات أجهزة ماك بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث سجلت مبيعات الربع الأخير من العام المالي 9 مليارات دولار.
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