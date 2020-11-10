جرعة من لقاح كورونا للوزراء في البحرين

2020-11-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

حصل عدد من الوزراء في البحرين اليوم على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية يأتي أخذ لقاح كورونا من قبل الوزراء دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة جائحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، والتي لها عظيم الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأعرب عدد من الوزراء عن تقديرهم العميق للجهود الوطنية المبذولة لفريق البحرين بقيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، منوهين بأن الجهود الاستباقية التي اتخذتها مملكة البحرين قبل رصد أول حالة للفيروس كان لها دور محوري في نجاح مسارات عمل التصدي للفيروس، مشيرين إلى الإشادات العالمية الواسعة التي نالتها البحرين في هذا الصدد.

وكانت البحرين قد أعلنت في 3 نوفمبر الجاري عن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بعد التأكد من سلامة استخدامه وفق نتائج مختلف مراحل التجارب السريرية المرخصة للقاح.



