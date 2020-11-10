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فيديو.. 3 مهندسات سعوديات يقتحمن عالم التصاميم بحفر الباطن
حصلن على عضوية هيئة المهندسين السعوديين
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن
بادرت ثلاث مهندسات سعوديات للعمل في مجال عالم التصاميم الداخلية في حفر الباطن، وأبدعن في رسم التصاميم الهندسية المتخصصة.
وكانت كل من المهندسة سارة اليوسف والمهندسة غدير الشمري والمهندسة سارة قيسي من أوائل السعوديات اللاتي اقتحمن عالم التصاميم الداخلية والعمل في هذا المجال بمحافظة حفر الباطن .
وفي حديث خاص لـ “متابعات الخليج 365” ذكرت المهندسة سارة اليوسف، التي تحمل مؤهل البكالوريوس في هندسة تشييد وإدارة المنشآت، أنها تقوم بتصاميم اللوغو والهويات التجارية، بالإضافة إلى المخططات التنفيذية الخاصة بالديكور الداخلي، وأنها تعمل في المكتب منذ انطلاقته بسبب أن مجال التصميم يحتاج إلى موهبة وممارسة.
وتهدف المهندسة غدير محمد الشمري التي تحمل درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي إلى تسخير الاحتياجات المادية والروحية والاجتماعية للناس والتي تتضمن سلامة المبنى والناحية الجمالية للفراغات في المجالات التجارية والسكنية وعدة مجالات أخرى.
وأشارت المهندسة في التصميم الداخلي سارة قيسي أنها تعمل على تصميم وتخطيط وتجميل مظهر ما هو معتاد سواء في المجال التجاري أو السكاني أو غيره من المجالات.
وبين المهندس محمد الفهد أن مكتبه يعتبر أول مكتب في حفر الباطن يضم مهندسات سعوديات حاصلات على عضوية هيئة المهندسين السعوديين كمكتب مختص في التصميم والتنفيذ والأشراف، ويضيف أن محافظة حفر الباطن تشهد وعياً وإقبالاً على التصاميم الهندسية قبل بناء المنزل.
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