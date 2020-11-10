الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة



نشرت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت، في نشرتها اليوم: - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف.

وأضافت: هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.