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حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

 

 

 

نشرت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

 

وقالت، في نشرتها اليوم: - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف.

 

وأضافت: هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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